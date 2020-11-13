ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار في الفلبين لـ14 قتيلا

أعلنت السلطات الفلبينية، اليوم الجمعة، أن حصيلة ضحايا الإعصار الذي ضرب أجزاء عديدة من الأرخبيل ارتفعت إلى 14 قتيلا، بينما تشهد مناطق عدة فيضانات.وقال رئيس الدفاع المدني ريكاردو جالاد، إن الإعصار أسفر عن سقوط 14 قتيلا وثمانية جرحى و14 مفقودا، وأوضحت السلطات أنها لا تزال تتحقق من أسباب وفاة بعض الأشخاص، ما يشير إلى أن عدد القتلى قد يرتفع.من جهته، قال الجيش إن الإعصار أدى إلى مقتل 39 شخصا وفقدان 22 آخرين، وهطلت أمطار غزيرة أثناء مرور الإعصار الثالث الذي يضرب الفلبين خلال عدة أسابيع، متسببا بفيضانات كبيرة خصوصا في مانيلا ومقاطعات على تخوم العاصمة، ومع انحسار المياه، بدأ السكان العودة إلى منازلهم لتقييم حجم الأضرار.