طريقة عمل حلوى «الصفوف اللبنانية»
الخميس 12/نوفمبر/2020 - 10:50 م
إسلام جمالطباعة
المطبخ اللبناني أحد المطابخ الشامية المعروفة وأكثرها انتشارًا، وهو متأثر بالمطبخ العثماني العربي والشرق أوسطي.
الصفوف هي من حلويات المطبخ اللبناني وعبارة عن قطع صغيرة مغطّاة بالسمسم، تحضّر من الدقيق، السكر، الزيت، البايكنغ باودر، السمسم، واليانسون.
طريقة تحضير الصفوف سهلة، ويحبّ تناولها الكبار والصغار، وهي خفيفة يمكن تناولها في أي وقت، وتُعدّ من أشهر أنواع الحلويات للضيافة اللبنانية.
مقادير حلويات الصفوف بالسمسم
250جرام طحين فرخة
80جرام طحين أبيض
110جرام زيت نباتي
250جرام سكر
250جرام ماء
80 جرام حليب بودرة
5 جرام يانسون
12جرام عقدة صفراء
10جرام بايكنج باودر
رشة سمسم أبيض غير محمّص للزينة
طريقة عمل حلويات الصفوف بالسمسم:
اخلطي طحين الفرخة والطحين الأبيض والسكر والحليب واليانسون والعقدة الصفراء.
أضيفي الماء والزيت حتى يصبح الخليط مزيجًا متماسكًا، ثم أضيفي البايكنج باودر.
ضعي الخليط في صينية دائرية أو مربّعة ورشي السمسم على الوجه، ثم أدخليها الى الفرن على حرارة 160 درجة لمدة 25 دقيقة.
عند الانتهاء من الخبز قطّعيها الى مربعات متساوية وضعيها في البراد كي تبرد.
الصفوف هي من حلويات المطبخ اللبناني وعبارة عن قطع صغيرة مغطّاة بالسمسم، تحضّر من الدقيق، السكر، الزيت، البايكنغ باودر، السمسم، واليانسون.
طريقة تحضير الصفوف سهلة، ويحبّ تناولها الكبار والصغار، وهي خفيفة يمكن تناولها في أي وقت، وتُعدّ من أشهر أنواع الحلويات للضيافة اللبنانية.
مقادير حلويات الصفوف بالسمسم
250جرام طحين فرخة
80جرام طحين أبيض
110جرام زيت نباتي
250جرام سكر
250جرام ماء
80 جرام حليب بودرة
5 جرام يانسون
12جرام عقدة صفراء
10جرام بايكنج باودر
رشة سمسم أبيض غير محمّص للزينة
طريقة عمل حلويات الصفوف بالسمسم:
اخلطي طحين الفرخة والطحين الأبيض والسكر والحليب واليانسون والعقدة الصفراء.
أضيفي الماء والزيت حتى يصبح الخليط مزيجًا متماسكًا، ثم أضيفي البايكنج باودر.
ضعي الخليط في صينية دائرية أو مربّعة ورشي السمسم على الوجه، ثم أدخليها الى الفرن على حرارة 160 درجة لمدة 25 دقيقة.
عند الانتهاء من الخبز قطّعيها الى مربعات متساوية وضعيها في البراد كي تبرد.