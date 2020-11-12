طريقة عمل حلوى «الصفوف اللبنانية»

مقادير حلويات الصفوف بالسمسم

طريقة عمل حلويات الصفوف بالسمسم:

المطبخ اللبناني أحد المطابخ الشامية المعروفة وأكثرها انتشارًا، وهو متأثر بالمطبخ العثماني العربي والشرق أوسطي.الصفوف هي من حلويات المطبخ اللبناني وعبارة عن قطع صغيرة مغطّاة بالسمسم، تحضّر من الدقيق، السكر، الزيت، البايكنغ باودر، السمسم، واليانسون.طريقة تحضير الصفوف سهلة، ويحبّ تناولها الكبار والصغار، وهي خفيفة يمكن تناولها في أي وقت، وتُعدّ من أشهر أنواع الحلويات للضيافة اللبنانية.250جرام طحين فرخة80جرام طحين أبيض110جرام زيت نباتي250جرام سكر250جرام ماء80 جرام حليب بودرة5 جرام يانسون12جرام عقدة صفراء10جرام بايكنج باودررشة سمسم أبيض غير محمّص للزينةاخلطي طحين الفرخة والطحين الأبيض والسكر والحليب واليانسون والعقدة الصفراء.أضيفي الماء والزيت حتى يصبح الخليط مزيجًا متماسكًا، ثم أضيفي البايكنج باودر.ضعي الخليط في صينية دائرية أو مربّعة ورشي السمسم على الوجه، ثم أدخليها الى الفرن على حرارة 160 درجة لمدة 25 دقيقة.عند الانتهاء من الخبز قطّعيها الى مربعات متساوية وضعيها في البراد كي تبرد.