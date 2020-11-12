الإمارات تدين الاعتداء الجبان على السفارة السعودية في هولندا

أعربت الخارجية الإماراتية عن استنكارها الشديد للاعتداء الجبان على السفارة السعودية في هولندا وأدانت هذه الأعمال الإجرامية ورفضها لجميع أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانيةوشهدت السفارة السعودية في هولندا، إطلاق نار كثيف عليها فجر اليوم، فيما فتحت الشرطة تحقيقا بالحادث.وقالت الشرطة الهولندية إنها تحقق في إطلاق نار على سفارة المملكة العربية السعودية قبل شروق الشمس يوم الخميس، فيما لم يصب أحد.وأضافت الشرطة أن عدة طلقات أطلقت على المبنى في لاهاي قبل الساعة السادسة صباحا بقليل.