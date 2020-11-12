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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات تدين الاعتداء الجبان على السفارة السعودية في هولندا

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 06:35 م
حادث السفارة السعودية
حادث السفارة السعودية بهولندا
احمد عاشور
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أعربت الخارجية الإماراتية عن استنكارها الشديد للاعتداء الجبان على السفارة السعودية في هولندا وأدانت هذه الأعمال الإجرامية ورفضها لجميع أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية

وشهدت السفارة السعودية في هولندا، إطلاق نار كثيف عليها فجر اليوم، فيما فتحت الشرطة تحقيقا بالحادث.

وقالت الشرطة الهولندية إنها تحقق في إطلاق نار على سفارة المملكة العربية السعودية قبل شروق الشمس يوم الخميس، فيما لم يصب أحد.

وأضافت الشرطة أن عدة طلقات أطلقت على المبنى في لاهاي قبل الساعة السادسة صباحا بقليل.

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