تغيير اسم «الاختيار 2» إلى «رجال الظل»

كشف مصدر للدستور من داخل الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار"، عن احتمالية تغيير اسم المسلسل الي "رجالة الظل".ويواصل المخرج بيتر ميمي تصوير المسلسل بمنطقة المقطم، بعد انتهاء صناع العمل من تصوير مشاهد المجمع الطبي بكلية الشرطة بالتجمع الخامس والتي استمرت لمدة 10 أيام.وحصلت "الدستور" على صورة للمخرج أثناء تصوير أحد مشاهد الأكشن في العمل، والذي تم خلالها تدمير عدد من السيارات.ويواصل طاقم عمل مسلسل «الاختيار» للنجمين كريم عبدالعزيز، وأحمد مكي تصوير مشاهدهما في منطقة المقطم بعد أن انضم للعمل عدد كبير من النجوم وسط تكثيف تصوير المشاهد ليصل عدد ساعات تصوير العمل لـ12 ساعة يوميا.مسلسل "الاختيار 2" يشارك في بطولته إنجي المقدم، وإسلام جمال، وهادي الجيار، ومحمد علاء، وعدد آخر من النجوم ومن تأليف هاني سرحان.