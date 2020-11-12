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مصر

متحدث «التعليم العالي»: توجيهات مستمرة للجامعات بشأن ارتداء الكمامة

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 01:55 م
الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفّار
ريم محمود
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قال الدكتور حسام عبد الغفّار، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، إن الوزارة تتابع موقف ارتداء الكمامة داخل الجامعات خاصة في ظل الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف عبدالغفار، في تصريح خاص لـ"الدستور": "نحن نخاطب الجامعات دائما بأن يلتزموا وتابعوا الأمر أولا بأول، وكل جامعة جهة مستقلة وهي التي تطبق القوانين على من لا يلتزم بارتداء الكمامة".

وكان قد وجه الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، مجددًا النواب وعمداء الكليات والمعاهد، بمنع دخول الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس إلى الكليات أو قاعات المحاضرات والمعامل دون ارتداء الكمامات، كما وجه بمنع التجمعات في ساحات الجامعة أو الكليات، وإلزام الطلبة داخل المدرج أو المعمل بإرتداء الأقنعة والتباعد الإجتماعي وإلا يحرم الطالب من حضور المحاضرة مع تحويله إلى التحقيق.

وشدد رئيس جامعة القاهرة، على ضرورة التنبيه مجددًا بالإهتمام بالنظافة العامة ونظافة البيئة المحيطة، والإلتزام باستخدام الكواشف الحرارية على الجميع، وارتداء الكمامات الطبية، والحفاظ على التباعد الاجتماعي بما لا يقل عن مترين بين كل فرد والآخر، والتطبيق الصارم والدقيق لإجراءات مكافحة العدوى لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور محمد الخشت، على العمداء، رفع مستوى الاعتماد على التعليم عن بُعد من خلال منصة الجامعة الذكية، واتخاذ مايلزم لضمان سلامة منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وتعقيم جميع المنشآت والمرافق والتأكد من سلامة استخدامها.

وكلف الدكتور محمد الخشت، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتولي عملية المتابعة المباشرة داخل الحرم الجامعي وتنفيذ إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتحويل من يخالف الإجراءات الاحترازية للتحقيق من قبل السلطة المختصة حسب طبيعة المسؤولية.

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