9105 إصابات جديدة بكورونا في النمسا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، عن تسجيل 9 آلاف و105 إصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، أن هذا الإحصاء القياسي هو الأعلى منذ اندلاع الجائحة، وقد تضمن أيضًا التسجيلات المتأخرة من الأيام القليلة الماضية بسبب مشكلة في تكنولوجيا المعلومات، وأشارت إلى أن عملية الإحصاء عادت إلى مستواها الطبيعي بعد حل بعض المشاكل الفنية.يُشار إلى أن الحكومة النمساوية تتجه إلى الإعلان عن إغلاق مشدد في البلاد خلال الأيام القليلة القادمة يتم فيه إغلاق تام للمحال والمدارس للسيطرة على الموجة الثانية من انتشار وباء كورونا.كانت النمسا قد سجلت، أمس الأربعاء، إجمالي الإصابات بـ172 ألفًا و380 إصابة، وقد تعافى منها 103 آلاف و759 حالة بينما توفى 1464 حالة.