رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 12 نوفمبر 2020 الموافق 26 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

9105 إصابات جديدة بكورونا في النمسا

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 12:46 م
كورونا في النمسا
كورونا في النمسا
أ ش أ
طباعة
أعلنت وزارة الصحة النمساوية، عن تسجيل 9 آلاف و105 إصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، أن هذا الإحصاء القياسي هو الأعلى منذ اندلاع الجائحة، وقد تضمن أيضًا التسجيلات المتأخرة من الأيام القليلة الماضية بسبب مشكلة في تكنولوجيا المعلومات، وأشارت إلى أن عملية الإحصاء عادت إلى مستواها الطبيعي بعد حل بعض المشاكل الفنية.

يُشار إلى أن الحكومة النمساوية تتجه إلى الإعلان عن إغلاق مشدد في البلاد خلال الأيام القليلة القادمة يتم فيه إغلاق تام للمحال والمدارس للسيطرة على الموجة الثانية من انتشار وباء كورونا.

كانت النمسا قد سجلت، أمس الأربعاء، إجمالي الإصابات بـ172 ألفًا و380 إصابة، وقد تعافى منها 103 آلاف و759 حالة بينما توفى 1464 حالة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ما هي مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2020 في الوزارات والهيئات بجميع المحافظات

أسعار الذهب فى مصر.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 12-11-2020

«سجن مع إيقاف التنفيذ».. حبس عاطل هتك عرض شقيقته بالإسكندرية

13 مليار جنيه لرصف الطرق ورفع كفاءة الإنارة بالمحافظات خلال عامين

الصور

image description

مراجعة تراخيص المطاعم العائمة ومراسى شارع النيل بالجيزة

image description

جامعة أسيوط تجري قرعة علنية لتوزيع 480 وحدة سكنية

image description

خطة للتوسع في إنشاء مزارع للثروة السمكية بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تجدد عقد التعاون المشترك مع شركة مصر للسياحة

image description

قافلة طبية لأهالى مساكن عثمان بـ6 أكتوبر (صور)

الأكثر قراءة

أسعار الذهب فى مصر.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 12-11-2020

أخبار نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. رابط وخطوات الاستعلام

«الصحة العالمية» تحدد شرطًا لانتهاء جائحة كورونا

ما هي مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2020 في الوزارات والهيئات بجميع المحافظات

إنفوجراف

image description

خريطة زواج الأجانب بمصر في 6 معلومات (انفوجراف)

image description

متحولة جنسيا.. ملكة جمال نيوزلندا (انفوجراف)

image description

تفاصيل طرح 1011 وحدة سكنية بـ 5 مدن جديدة (إنفوجراف)

image description

«مارسا».. تفاصيل مرض فايق العزب (انفوجراف)

نجم الساعة

ضبط هارب من 4 أحكام قضائية بغرامات 6 ملايين جنيه بالزيتون

منوعات

تفاصيل حالة الطقس في مصر اليوم 12-11-2020.. أمطار في الإسكندرية والوجه البحري

ما هي مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2020 في الوزارات والهيئات بجميع المحافظات

بيع ألماسة وردية نادرة بمزاد في جنيف مقابل 26.6 مليون دولار

بعد «سبوتنيك V».. روسيا تعلن عن عقار جديد لعلاج كورونا

أيام زمان

عذبته فكتب لها «صافيني مرة».. حكاية لحن وصفه محمد الموجي بـ«الشؤم»

كانت تعاني من فوبيا غريبة.. تفاصيل مرعبة من طفولة عبلة كامل

حامل في توأم.. كيف أنقذ سائق تاكسي عبلة كامل في عبور الطريق؟

«بسبب اللص والكلاب» صحفي يتهم نجيب محفوظ بالسرقة

مقالات الرأي
ماجد حبته
أوروبا تواجه الإرهاب.. شكلًا!
أحمد بهاء الدين شعبان
الانتخابات الأمريكية.. لحظات كاشفة
مؤمن المحمدي
بطولة الدراويش
صفوت البياضي
هل نعيش تحت رحمة القدر أم فى معية خالق البشر؟
المزيد

الثقافة

الفنان على المنسى وفرقة «كردان» فى بيت السحيمى

«أين تذهب هذا المساء».. نشرة بأهم فعاليات اليوم الثقافية

تغريد فياض تتعاقد مع المفكر العربي علي «كلونومانيا»

اليوم.. مناقشة «الأميرة والرجل من العامة» للكاتب محمد إبراهيم طه