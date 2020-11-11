سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 11-11-2020

يقدم موقع "الدستور"، في تقريره اليوم الأربعاء 11-11-2020، سعر تداول الذهب في السوق المحلي المصري، وفقًا للتحديثات الأخيرة التي أفادت بارتفاع أسعار الذهب بفضل آمال المزيد من دعم مجلس الاحتياطى الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكى)، حيث يراهن المستثمرون على انقسام في الكونجرس في ظل رئاسة الديمقراطى جو بايدن الذى فاز فى الانتخابات على الجمهورى دونالد ترامب.عالميًا، سجلت أسعار الذهب، أمس الثلاثاء، ارتفاعًا ملحوظًا فى التعاملات الفورية فى البورصات الآسيوية بأكثر من 0.5 % لتصل إلى 1962 دولارا للأوقية.أسعار الذهب فى مصر.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 11-11-2020سجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم الأربعاء 6850 جنيهًا، والذى يزِن 8 جرامات من عيار 21، كما جاء سعر أوقية الذهب 1938 دولارا.ورصدت أسعار الذهب اليوم على النحو التالى:سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 703 جنيهات.سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 820 جنيهًا.سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 937 جنيهًا.يشار إلى أن أسعار الذهب صعدت بأكثر من 3.2 % خلال الأسبوع الماضى لتتجاوز 1939 دولارًا للأوقية في المعاملات الفورية، و1940 دولارًا للأوقية للعقود الأمريكية الآجلة لتسجل أفضل أداء أسبوعي منذ أواخر يوليو من العام الجارى.ويتوقع المحللون الاقتصاديون ارتفاع أسعار الذهب إلى 2000 دولار للأوقية قبل نهاية العام، ويرى آخرون أنها ستنخفض مع تراجع الطلب العالم.جدير بالذكر أن سعر الذهب يتأثر بالعوامل والقرارات الاقتصادية عالميًّا وتراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد عالميا خاصة الولايات المتحدة.