أسعار الذهب فى مصر.. سعر عيار 21 اليوم الثلاثاء 10-11-2020

أسعار الذهب فى مصر.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 10-11-2020

ورصدت أسعار الذهب اليوم وهى كالتالى:





ويأتي الارتفاع الملحوظ في أسعار الذهب بفضل آمال لمزيد من دعم مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) إذ يراهن المستثمرون على انقسام في الكونجرس في ظل رئاسة الديموقراطى جو بايدن الذي فاز في الانتخابات على الجمهوري دونالد ترامب بحوالي 290 مقابل 214 صوتًا حتى الآن.



جدير بالذكر، أن سعر الذهب يتأثر بالعوامل والقرارات الاقتصادية عالميًّا وتراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد عالميًا خاصة الولايات المتحدة.

