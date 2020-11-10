أسعار الذهب فى مصر.. سعر عيار 21 اليوم الثلاثاء 10-11-2020
الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 07:51 ص
منة سالمطباعة
يرصد لكم موقع " الدستور" في تقريره اليوم الثلاثاء 10 -11-2020، أسعار الذهب في الأسواق المحلية المصرية، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة عقب الإغلاق على ارتفاع عالمي في سعر أونصة الذهب مسجلة 1954 دولار.
عالميًا، يتوقع المحللون الأقتصاديون ارتفاع أسعار الذهب إلى 2000 دولار للأوقية قبل نهاية العام ويرى آخرون أنها ستنخفض مع تراجع الطلب العالم.
وعلي المستوي المحلي، سجلت أسعار الذهب امس الإثنين ارتفاع فى التعاملات الفورية فى البورصات الآسيوية بأكثر من 0.5 % لتصل إلى 1962 دولارا للأوقية.
سجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم، 6850 جنيهًا، والذى يزِن 8 جرامات من عيار 21، كما جاء سعر أوقية الذهب 1938 دولارا.
ورصدت أسعار الذهب اليوم وهى كالتالى:
سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 697 جنيهًا.
سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 813 جنيهًا.
سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 929 جنيهًا.
يشار الي أن أسعار الذهب صعدت بأكثر من 3.2 % خلال الأسبوع الماضي لتتجاوز 1939 دولار للأوقية في المعاملات الفورية و1940 دولار للأوقية للعقود الأمريكية الآجلة لتسجل أفضل أداء أسبوعي منذ أواخر يوليو من العام الجارى.
ويأتي الارتفاع الملحوظ في أسعار الذهب بفضل آمال لمزيد من دعم مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) إذ يراهن المستثمرون على انقسام في الكونجرس في ظل رئاسة الديموقراطى جو بايدن الذي فاز في الانتخابات على الجمهوري دونالد ترامب بحوالي 290 مقابل 214 صوتًا حتى الآن.
جدير بالذكر، أن سعر الذهب يتأثر بالعوامل والقرارات الاقتصادية عالميًّا وتراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد عالميًا خاصة الولايات المتحدة.
عالميًا، يتوقع المحللون الأقتصاديون ارتفاع أسعار الذهب إلى 2000 دولار للأوقية قبل نهاية العام ويرى آخرون أنها ستنخفض مع تراجع الطلب العالم.
وعلي المستوي المحلي، سجلت أسعار الذهب امس الإثنين ارتفاع فى التعاملات الفورية فى البورصات الآسيوية بأكثر من 0.5 % لتصل إلى 1962 دولارا للأوقية.
أسعار الذهب فى مصر.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 10-11-2020
سجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم، 6850 جنيهًا، والذى يزِن 8 جرامات من عيار 21، كما جاء سعر أوقية الذهب 1938 دولارا.
ورصدت أسعار الذهب اليوم وهى كالتالى:
سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 697 جنيهًا.
سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 813 جنيهًا.
سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 929 جنيهًا.
يشار الي أن أسعار الذهب صعدت بأكثر من 3.2 % خلال الأسبوع الماضي لتتجاوز 1939 دولار للأوقية في المعاملات الفورية و1940 دولار للأوقية للعقود الأمريكية الآجلة لتسجل أفضل أداء أسبوعي منذ أواخر يوليو من العام الجارى.
ويأتي الارتفاع الملحوظ في أسعار الذهب بفضل آمال لمزيد من دعم مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) إذ يراهن المستثمرون على انقسام في الكونجرس في ظل رئاسة الديموقراطى جو بايدن الذي فاز في الانتخابات على الجمهوري دونالد ترامب بحوالي 290 مقابل 214 صوتًا حتى الآن.
جدير بالذكر، أن سعر الذهب يتأثر بالعوامل والقرارات الاقتصادية عالميًّا وتراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد عالميًا خاصة الولايات المتحدة.