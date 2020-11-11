أسباب اعتذار محمود التهامى عن «الليلة المحمدية فى صحبة الهادى الأمين»

أسباب اعتذار محمود التهامى عن «الليلة المحمدية فى صحبة الهادى الأمين»
الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 04:55 ص
نعمات مدحتطباعة
اعتذر الشيخ محمود التهامي نقيب المنشدين عن الليلة المحمدية "في صحبة الهادي الأمين" والتي ينتجها البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج الدكتورعادل عبده.
وقال الشيخ التهامي، إنه اعتذر نتيجة عدم الالتزام بمواعيد العرض، مما أضر بالتزاماتي الأخرى حيث كان الاتفاق فى على العرض أيام ١، ٢، ٣ نوفمبر، فتم وقف حجز حفلات المولد النبوي الخاصة بالشيخ التهامي من قبل إدارته والإلتزام بمواعيد العرض في هذه الأيام، ثم تم تأجيل العرض للمرة الثانية إلى ١٠٩٨ نوفمبر، فأجلت حفلات أخرى، ثم تم التأجيل للمرة الثالثة إلى ١١، ١٢، ١٣ نوفمبر، ثم تم التأجيل مرة رابعة إلى ١٧، ١٨، ١٩، ثم العودة لمواعيد ١٣١٢١١ نوفمبر، مما اضطر الشيخ محمود للاعتذار نهائيا عن العرض، لعدم جدية المواعيد، بالإضافةإلى الالتزام بحفل خاص يوم ١٢ نوفمبر وبحفل افتتاح مهرجان الجاز يوم ١٣ نوفمبر.
كما أن التهامي مخصص لحضور التسجيلات الخاصة بالعرض وتسجيل الأوديو فى استوديو شرنوبيات، كما كان قد شارك بالفعل فى البروفات التي تمت إقامتها على مسرح البالون، لكن عدم الالتزام وتغيير المواعيد في مرات متكررة، والتزامه بمهرجان الجاز، جعل الاعتذار عن العمل ضرورة لا مناص منها.
يذكر أن الليلة المحمدية "في صحبة الهادي الأمين" يتولى إخراجها المخرج الكبير جمال عبدالحميد وسط عدد ضخم من نجوم الفن والغناء منهم سهير المرشدي وأشرف عبدالغفور وسميرة عبدالعزيز وسوسن بدر وأحمد ماهر وطارق دسوقي والبطولة الغنائية لمروة ناجي ومي فاروق وهدي عمار وطارق فؤاد ووائل الفشني، كما يشارك المنشد علي الهلباوي.
وقال الشيخ التهامي، إنه اعتذر نتيجة عدم الالتزام بمواعيد العرض، مما أضر بالتزاماتي الأخرى حيث كان الاتفاق فى على العرض أيام ١، ٢، ٣ نوفمبر، فتم وقف حجز حفلات المولد النبوي الخاصة بالشيخ التهامي من قبل إدارته والإلتزام بمواعيد العرض في هذه الأيام، ثم تم تأجيل العرض للمرة الثانية إلى ١٠٩٨ نوفمبر، فأجلت حفلات أخرى، ثم تم التأجيل للمرة الثالثة إلى ١١، ١٢، ١٣ نوفمبر، ثم تم التأجيل مرة رابعة إلى ١٧، ١٨، ١٩، ثم العودة لمواعيد ١٣١٢١١ نوفمبر، مما اضطر الشيخ محمود للاعتذار نهائيا عن العرض، لعدم جدية المواعيد، بالإضافةإلى الالتزام بحفل خاص يوم ١٢ نوفمبر وبحفل افتتاح مهرجان الجاز يوم ١٣ نوفمبر.
كما أن التهامي مخصص لحضور التسجيلات الخاصة بالعرض وتسجيل الأوديو فى استوديو شرنوبيات، كما كان قد شارك بالفعل فى البروفات التي تمت إقامتها على مسرح البالون، لكن عدم الالتزام وتغيير المواعيد في مرات متكررة، والتزامه بمهرجان الجاز، جعل الاعتذار عن العمل ضرورة لا مناص منها.
يذكر أن الليلة المحمدية "في صحبة الهادي الأمين" يتولى إخراجها المخرج الكبير جمال عبدالحميد وسط عدد ضخم من نجوم الفن والغناء منهم سهير المرشدي وأشرف عبدالغفور وسميرة عبدالعزيز وسوسن بدر وأحمد ماهر وطارق دسوقي والبطولة الغنائية لمروة ناجي ومي فاروق وهدي عمار وطارق فؤاد ووائل الفشني، كما يشارك المنشد علي الهلباوي.