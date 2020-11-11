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الثقافة

أسباب اعتذار محمود التهامى عن «الليلة المحمدية فى صحبة الهادى الأمين»

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 04:55 ص
محمود التهامى
محمود التهامى
نعمات مدحت
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اعتذر الشيخ محمود التهامي نقيب المنشدين عن الليلة المحمدية "في صحبة الهادي الأمين" والتي ينتجها البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج الدكتورعادل عبده.

وقال الشيخ التهامي، إنه اعتذر نتيجة عدم الالتزام بمواعيد العرض، مما أضر بالتزاماتي الأخرى حيث كان الاتفاق فى على العرض أيام ١، ٢، ٣ نوفمبر، فتم وقف حجز حفلات المولد النبوي الخاصة بالشيخ التهامي من قبل إدارته والإلتزام بمواعيد العرض في هذه الأيام، ثم تم تأجيل العرض للمرة الثانية إلى ١٠٩٨ نوفمبر، فأجلت حفلات أخرى، ثم تم التأجيل للمرة الثالثة إلى ١١، ١٢، ١٣ نوفمبر، ثم تم التأجيل مرة رابعة إلى ١٧، ١٨، ١٩، ثم العودة لمواعيد ١٣١٢١١ نوفمبر، مما اضطر الشيخ محمود للاعتذار نهائيا عن العرض، لعدم جدية المواعيد، بالإضافةإلى الالتزام بحفل خاص يوم ١٢ نوفمبر وبحفل افتتاح مهرجان الجاز يوم ١٣ نوفمبر.

كما أن التهامي مخصص لحضور التسجيلات الخاصة بالعرض وتسجيل الأوديو فى استوديو شرنوبيات، كما كان قد شارك بالفعل فى البروفات التي تمت إقامتها على مسرح البالون، لكن عدم الالتزام وتغيير المواعيد في مرات متكررة، والتزامه بمهرجان الجاز، جعل الاعتذار عن العمل ضرورة لا مناص منها.

يذكر أن الليلة المحمدية "في صحبة الهادي الأمين" يتولى إخراجها المخرج الكبير جمال عبدالحميد وسط عدد ضخم من نجوم الفن والغناء منهم سهير المرشدي وأشرف عبدالغفور وسميرة عبدالعزيز وسوسن بدر وأحمد ماهر وطارق دسوقي والبطولة الغنائية لمروة ناجي ومي فاروق وهدي عمار وطارق فؤاد ووائل الفشني، كما يشارك المنشد علي الهلباوي.

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