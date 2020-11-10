«التعليم» تنفي تغريم أولياء الأمور حال عدم التزام الأبناء بالكمامة

نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تردد حول تغريم أولياء الأمور 4 آلاف جنيه حال عدم التزام الطلاب بارتداء الكمامة.وقال «شوقي»: «لقد أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، خطابا إلى المديريات التعليمية بشأن التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب».وأوضح أن الوزارة شددت على ضرورة التزام جميع العاملين بالمديريات والإدارات التعليمية التابعة لها والمدارس بقرار ارتداء الكمامة، والتنبيه على الطلاب – الأكثر من 12 عاما- بضرورة ارتداء الكمامة.وأضاف: «لقد نبهت على أنه حال عدم التزام الطالب بارتداء الكمامة يتم توجيه إنذار أول وإذا تكرر عدم الالتزام يوجه له إنذار ثاني وإذا تكرر الأمر لا يسمح للطالب بدخول المدرسة إلا بعد حضور ولي الأمر وتحرير إقرار كتابي بالتزام الطالب بارتداء الكمامة».ونصح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أولياء الأمور بتشجيع الطلاب – من هم أقل من 12 عاما – على الالتزام بارتداء واقي الوجه حفاظا على صحتهم وسلامتهم.