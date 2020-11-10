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الكرازة

المدرسة الأسقفية تنهي توسعات وتجديدات مبنى المرحلة الابتدائية

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 02:30 م
الكنيسة الأسقفية
الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية
مونيكا جرجس- ماريان رسمى
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انتهت المدرسة الأسقفية بمنوف، والتابعة للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، بمصر من تجديد مبنى التعليم الابتدائي بها، مع توسعات جديدة تضيف ثلاثة فصول للقدرة الاستيعابية للمدرسة في المرحلة الابتدائية بقسميها العربي واللغات.

وقال مجدي أبوالسعد، مدير المدرسة، في بيان صادر عن الكنيسة الأسقفية، اليوم، أن الفصول الإضافية تأتي استجابة لرغبات أولياء الأمور، حيث نستقبل أعداد هائلة من المتقدمين سنويًا وتمنعنا ظروف الكثافة من قبولهم، مضيفًا: نواجه عامًا دراسيًا بتحديات جديدة ولكننا نحاول تخفيف العبء عن التلاميذ والمعلمين، وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية والكمامات. 

وكانت المدرسة الأسقفية قد عقدت سبتمبر الماضي اجتماعًا لمجلس الآباء والأمناء والمعلمين، وذلك ضمن استعداداتها لبدء العام الدراسي الجديد، وجرت مناقشة الإجراءات الاحترازية النهائية وقواعد التباعد الاجتماعي التي ستتخذها المدرسة أثناء اليوم الدراسي، كما تمت مناقشة سبل تقسيم الطلاب ومواعيد الحضور والانصراف وكيفية تنفيذ مجموعات التقوية، في ظل خطر فيروس كورونا المستجد وطرحت المدرسة فكرة التعليم عن بعد، وما تم من تدريبات للمعلمين خلال الفترة الماضية استعدادًا للسنة الدراسية الجديدة 2021.

جدير بالذكر أن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية هو الإقليم الـ41 لهذه الكنيسة حول العالم، ويضم تحت رئاسته 10 دول في مصر وشمال إفريقيا ويخضع لرئاسة رئيس أساقفة كانتربري، ويتبع اتحاد الكنائس الأنجليكانية في العالم.

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