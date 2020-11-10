5 وفيات و903 إصابات جديدة بكورونا في الكويت

سجلت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الثلاثاء، 5 حالات وفاة، و903 إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 821 حالة، وعدد المصابين إلى 133 ألفًا و381 حالة.وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند- في بيان صحفي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه- إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبتت إصابتها بفيروس (كوفيد- 19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، إضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.وفيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، أوضح أن هناك 115 حالة تتلقى الرعاية الطبية في غرف العناية المركزة، مشيرًا إلى أنه تم إجراء 7847 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي المسحات 979 ألفًا و336 مسحة.وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيًا بالمداومة على الأخذ بكل وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.