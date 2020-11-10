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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

هجوم تركي على وكالات التصنيف الائتمانى الدولية

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 12:59 م
أردوغان
أردوغان
مروة عنبر
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شن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، هجومًا على وكالات التصنيف الائتماني الدولية، مدعيًا أن تلك المؤسسات لا تصدر تقييمها وفق معايير موضوعية، وأنها تحاول تشويه صورة الاقتصاد التركي للانتقام منه شخصيا.

وتأتى تصريحات أردوغان عقب سلسلة من التقارير التي تحذر من أداء حكومة العدالة والتنمية في ملف الاقتصاد وتخفيض عددًا من الوكالات لتصنيف تركيا الائتماني.

وتابع أردوغان، خلال كلمته في فعاليات الذكرى الـ82 لرحيل مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، اليوم الثلاثاء، "تماما كما فعلنا بعد حرب الاستقلال، كان الاقتصاد هو القضية التي ركزنا عليها بصورة أكبر في اخر 18 عاما، إنه جزء من اللعبة، والعديد من الدول، التي لا يمكن مقارنة مؤشراتها السياسية والاقتصادية ببلدنا، تسبقنا في التصنيفات الائتمانية لا أحد يستطيع أن يقول أن وكالات التصنيف الائتماني الدولية تعبأ بالمعايير موضوعية".

وزعم أردوغان أن هناك ظلم واقعا على تركيا فى شرق المتوسط، متابعا "فلا أحد يستطيع أن يفسر سبب دعم أولئك الذين يقومون بأمور ومبادرات غير قانونية لكننا نقف وجها لوجه ضد أولئك الذين يقفون إلى جانب الانقلابيين والأنظمة الوحشية من يستطيع أن يدعي أن ما عشناه في الاقتصاد في مثل هذا المناخ يمكن أن يعيشه في عالمه الخاص ليست هناك حاجة لتحليل تقني عميق لفهم أن هدف أولئك الذين يشوهون اقتصادنا هو التعرض لي وانتقادي بشكل شخصي".

وزعم أردوغان أن سلطته تحارب حاليا ضد من يحاولون إحكام قبضتهم على تركيا من خلال الامتيازات الأجنبية التي تتمثل في أغلال التضخم والفائدة وأسعار الصرف، وفقا لما نقله تركيا الآن.

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