رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 الموافق 24 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

العقيد أحمد سامي يحصد «البرونزية» في بطولة كمال الأجسام بإسبانيا

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 11:23 ص
أحمد سامي
أحمد سامي
مريم جبل- عمرو المزيدي
طباعة
حصل العقيد أحمد سامى أحمد السيد الضابط بالإدارة العامة لاتحاد الشرطة الرياضى على الميدالية البرونزية فى بطولة العالم للأساتذة والفيزيك لكمال الأجسام في إسبانيا.

كما حصل على المركز الخامس فى بطولة العالم للرجال، وتم اختيار العرض الذى قدمه خلال البطولة كأحسن عرض من قِبل الاتحاد الدولى لكمال الأجسام ولقب بـ"بطل الجمهور" نظرًا للمستوى المتميز والراقى الذى ظهر به خلال مشاركته فى البطولة.

وقام وفد من وزارة الداخلية باستقبال العقيد أحمد سامى حال عودته للبلاد، وذلك فى إطار تكريمه على الإنجاز الذى حققه وحصوله على تلك المراكز خلال المشاركة فى البطولة.

جاء ذلك إيمانًا من وزارة الداخلية بأهمية ممارسة الرياضة فى منظومة العمل الأمنى باعتبارها عنصر من عناصر الإعداد البدنى والذهنى والنفسى لرجل الشرطة.

وتبرز من خلاله قدرة رجل الشرطة على حسن الأداء والكفاءة فى تنفيذ المهام الموكلة إليهم، حتى أصبحت الرياضة هدفًا يتحقق من خلاله البطولات والإنجازات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد الباز: «مرتضى منصور له ما له وعليه ما عليه ولا أتوقع هروبه»

«كده عيب».. إلهام شاهين تغادر مهرجان الإسكندرية السينمائي

الداخلية تضبط قضايا اختلاس واستغلال نفوذ بـ4.3 مليار جنيه

انفراد| حسن صقر يشكل «مجلس الزمالك».. وحسن شحاتة في مقعد العضوية

الصور

image description

«دمياط» تبحث تذليل عقبات الاستثمار

image description

تعيين 3 أساتذة و7 مساعدين بعدد من كليات جامعة أسيوط

image description

محافظ الدقهلية يدشن حملة للقضاء على الطفيليات المعوية بين التلاميذ

image description

حملة مكبرة لتجميل ورفع كفاءة الكباري العلوية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يعتمد المخطط الاستراتيجي لمدينة أبوتيج

الأكثر قراءة

أخبار نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. رابط وخطوات الاستعلام

«كده عيب».. إلهام شاهين تغادر مهرجان الإسكندرية السينمائي

طرح 1011 وحدة سكنية بمساحات مختلفة في 5 مدن جديدة

انفراد| حسن صقر يشكل «مجلس الزمالك».. وحسن شحاتة في مقعد العضوية

إنفوجراف

image description

«مارسا».. تفاصيل مرض فايق العزب (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

نجم الساعة

أحمد زاهر: لن أقدم «فتحى البرنس» فى عمل مستقل.. و«مبحبش أقلد حتى نفسى»

منوعات

أخبار نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. رابط وخطوات الاستعلام

سقوط شهب «الثوريات» على الأرض غدًا

فرنسا تساهم في بناء أول مدرسة حربية بالكونغو الديمقراطية

الغذاء والدواء الأمريكية تمنح ترخيصًا لعقار جديد مضاد لكورونا

أيام زمان

صباح رفضت لأنها راقصة.. وصية بديعة مصابنى التى تجاهلها الجميع

«مقابل 18 ألف دولار».. حكاية عرض سينمائي على الملك فاروق للخروج من أزمة مالية

«حافية القدمين والتقليد ملوش رجلين».. أسرار من حياة الراقصة سامية جمال

حكاية الحرب بين الألمان والإنجليز على كوكب الشرق وموسيقار الأجيال

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
سنين عجاف
القس. رفعت فكرى
بناء الإنسان وبناء العالم
لواء.حمدى البطران
السلطة والفوضى
لواء. محسن الفحام
جيل جديد للعطاء
المزيد

الثقافة

مصر وألمانيا تحتفلان بذكرى ميلاد الموسيقار بيتهوفن

«الأصوات الذهبية» بقصر بشتاك.. الخميس

لقاء ثقافي وحكي لتلاميذ المدارس بمركز طلعت حرب

«مسرح صلاح عبد الصبور» في اللقاء الأسبوعي لنادي الأدب بأسيوط