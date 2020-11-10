العقيد أحمد سامي يحصد «البرونزية» في بطولة كمال الأجسام بإسبانيا

حصل العقيد أحمد سامى أحمد السيد الضابط بالإدارة العامة لاتحاد الشرطة الرياضى على الميدالية البرونزية فى بطولة العالم للأساتذة والفيزيك لكمال الأجسام في إسبانيا.كما حصل على المركز الخامس فى بطولة العالم للرجال، وتم اختيار العرض الذى قدمه خلال البطولة كأحسن عرض من قِبل الاتحاد الدولى لكمال الأجسام ولقب بـ"بطل الجمهور" نظرًا للمستوى المتميز والراقى الذى ظهر به خلال مشاركته فى البطولة.وقام وفد من وزارة الداخلية باستقبال العقيد أحمد سامى حال عودته للبلاد، وذلك فى إطار تكريمه على الإنجاز الذى حققه وحصوله على تلك المراكز خلال المشاركة فى البطولة.جاء ذلك إيمانًا من وزارة الداخلية بأهمية ممارسة الرياضة فى منظومة العمل الأمنى باعتبارها عنصر من عناصر الإعداد البدنى والذهنى والنفسى لرجل الشرطة.وتبرز من خلاله قدرة رجل الشرطة على حسن الأداء والكفاءة فى تنفيذ المهام الموكلة إليهم، حتى أصبحت الرياضة هدفًا يتحقق من خلاله البطولات والإنجازات.