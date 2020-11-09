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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

6 إجراءات فورية.. كيف سيتعامل بايدن مع أزمة كورونا؟

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 09:58 م
بايدن
بايدن
أبوزيد على
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يتطلع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لمعالجة أزمة فيروس كورونا «كوفيد-19» على الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة وأنه حظى بثقة الأمريكان، حيث استطاع حسم سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 لصالحه، بعدما تفوق على الرئيس دونالد ترامب.

وحصل بايدن على 290 صوتًا في المجمع الانتخابي الذي يضم 538 صوتًا، فيما نال ترامب 214 صوتًا، ليغادر بذلك البيت الأبيض بعد ولاية واحدة فقط.

وترصد "الدستور" أبرز آليات بايدن للتعامل مع جائحة كورونا:-

- فريق استشاري جديد

أعلن جو بايدن اليوم الإثنين عن تشكيل فريقه الاستشاري لمواجهة فيروس كورونا، ويأتي ذلك ضمن خطته لمكافحة الوباء الذي تفشى في الولايات المتحدة بصورة كبيرة، حيث أصاب أكثر من 10 ملايين أمريكي وتسبب بوفاة أكثر من 237 ألفًا.

- مجلس فحوص الجائحة

تعهد بايدن بشراكة جديدة بين القطاعين العام والخاص يطلق عليها اسم «مجلس فحوص الجائحة»، وتكون مسئولة عن تعزيز إنتاج أدوات الفحص وإمدادات المعامل، فضلًا عن تنسيق الحصول على تلك الخدمات.

- إجراءات جديدة لمواجهة كورونا

أوضح فريق بايدن منذ البداية بأنه سيضمن حصول جميع الأمريكيين على اختبارات منتظمة ومجانية ويقدم إرشادات واضحة ومتسقة وقائمة على الأدلة للمجتمعات.

كما يريد بايدن أيضًا قواعد تفرض ارتداء الأقنعة في جميع أنحاء البلاد، والتي يقول إنها ستنقذ آلاف الأرواح، ويخطط لدعوة كل أمريكي لارتداء قناع للوجه عندما يكون حول أشخاص خارج من خارج منزله ويريد من حكام الولايات والسلطات المحلية جعل هذا إلزاميًا.

- الاقتصاد وكورونا

يهدف الرئيس الديمقراطي المنتخب إلى وضع خطة لإعادة تشغيل الاقتصاد الأمريكي المتضرر من الفيروس، والذي تسبب بفقدان ملايين الأشخاص لعملهم، من خلال تعزيز التصنيع والاستثمار في البنية التحتية وجعل رعاية الأطفال ميسورة التكلفة، وتقليل فجوة الثروة بين المجموعات العرقية المختلفة.

- زيادة فحوصات كورونا

تعتبر زيادة فحوصات كورونا، بالإضافة إلى تتبع جهات الاختلاط لمحاصرة الفيروس من أولويات وعود بايدن.

ويعد بايدن جميع الأمريكيين بأنه سيتوفر لهم الوصول إلى "فحوصات منتظمة، وموثوقة، ومجانية"، من خلال توفير مواقع للفحص عبر السيارات، والاستثمار في التكنولوجيا الجديدة، وخلق وظائف الصحة العامة.

- زيادة استثمارات لقاحات كورونا

ويعد بايدن باستثمار 25 مليار دولار إضافية لإنتاج لقاحات "كوفيد- 19"، وتوزيعها على جميع سكان الولايات المتحدة مجانًا.

ويؤكد بايدن أن السياسة لن تلعب أي دور فيما إذا تمت الموافقة على أي من اللقاحات قيد التجارب، وستقوم الإدارة الجديدة بإتاحة البيانات السريرية لأي لقاح معتمد للجمهور.

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