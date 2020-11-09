رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 09 نوفمبر 2020 الموافق 23 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«العدالة والتنمية» يطيح برئيس فرعه في إسطنبول

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 02:25 م
جريدة الدستور
مروة عنبر
طباعة
عقب إعلان وزير الخزانة والمالية التركى بيرات البيرق استقالته من منصبه، تداولت الصحف المحلية في تركيا مزاعم حول إقالة رئيس حزب العدالة والتنمية بمحافظة إسطنبول، بيرام شينوجاك، المعروف بقربه من البيرق، بعد ساعات من إعلان الأخير استقالته.

وكشفت استقالة البيرق المفاجئة عن تكهنات حول كواليس الاستقالة في ضوء صمت الإعلام الرسمي أمام مئات التقارير الصحفية داخل تركيا وخارجها، ووفقا للادعاءات التي نشرها موقع هبرلر التركي، فقد فصلت السلطات التركية رئيس حزب العدالة والتنمية بإسطنبول، بيرام شينوجاك، المعروف بقربه من بيرات البيرق.

وزعم موقع هبرلر التركى أن شينوجاك قد تم فصله واستبداله بفضيل كيليش، دون إدلاء الحزب بأي بيان رسمي بشأن هذا الادعاء.

فيما تشير المعلومات إلى اتجاه النظام الحكام برئاسة أردوغان لإجراء تغييرات جادة في مجلس الوزراء وداخل حزب العدالة والتنمية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الوطنية للانتخابات» تصرف مكافأة لأسرة موظف توفى في لجنة بميت غمر

«حسب الله وأبوحامد ومرتضى».. أبرز النواب الخاسرين من الجولة الأولى

«الصحة»: تقديم الخدمة الطبية لـ125 ألف مواطن مجانا أكتوبر الماضي

عند خالتهم بالإسماعيلية.. العثور على 5 أشقاء مختفين فى شبرا

الصور

image description

تعيين 3 أساتذة و7 مساعدين بعدد من كليات جامعة أسيوط

image description

محافظ الدقهلية يدشن حملة للقضاء على الطفيليات المعوية بين التلاميذ

image description

حملة مكبرة لتجميل ورفع كفاءة الكباري العلوية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يعتمد المخطط الاستراتيجي لمدينة أبوتيج

image description

«ضرورة تعديل قيمة العمولة في البورصة».. رسالة دكتوراة بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

عند خالتهم بالإسماعيلية.. العثور على 5 أشقاء مختفين فى شبرا

بعد إصابة فايق عزب به.. ما هو مرض المارسا القاتل؟

«افتتح كشك سجائر».. حكاية الفتوة الذى أنهت حياته راقصة فى شارع عماد الدين

منهم خط الصعيد.. إعدام 10 مجرمين وتسليمهم لذويهم بالمنيا

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

نجم الساعة

أحمد زاهر: لن أقدم «فتحى البرنس» فى عمل مستقل.. و«مبحبش أقلد حتى نفسى»

منوعات

عبداللطيف الدوماني ضيف برنامج «BE oNTlME» علي قناة oN

ماذا يوفر موقع وزارة القوى العاملة 2020 لجميع العمالة غير المنتظمة والوظائف؟

أخطاء الأطباء والمرضى عند اختبار كورونا

أذربيجان تحتفل بيوم «علم الدولة»

أيام زمان

«مقابل 18 ألف دولار».. حكاية عرض سينمائي على الملك فاروق للخروج من أزمة مالية

«حافية القدمين والتقليد ملوش رجلين».. أسرار من حياة الراقصة سامية جمال

حكاية الحرب بين الألمان والإنجليز على كوكب الشرق وموسيقار الأجيال

«60 سيجارة يوميًا».. حكاية صالح سليم مع التدخين

مقالات الرأي
عمرو خالد
«الوهاب».. يعطى بلا مقابل ويمنح بلا عوض
د. منى حلمى
ما هذه المجتمعات التى تختصر شرف المرأة فى «غُرزة» تُرقع؟
ماجد حبته
الرئيس الأمريكى المحتمل
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
مئة فرحة بالشوباشي.. تحت قبة البرلمان!
المزيد

الثقافة

أطفال شمال سيناء فى ضيافة محافظة الفيوم (صور)

احياء الذكرى الـ 143 لميلاد الشاعر والفيلسوف محمد إقبال في باكستان

بدء قبول الدفعة الثانية من مبادرة صنايعية مصر

«الآثار» تنظم محاضرة وجولة للمرشدين السياحيين بمتحف شرم الشيخ