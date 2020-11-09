«العدالة والتنمية» يطيح برئيس فرعه في إسطنبول

عقب إعلان وزير الخزانة والمالية التركى بيرات البيرق استقالته من منصبه، تداولت الصحف المحلية في تركيا مزاعم حول إقالة رئيس حزب العدالة والتنمية بمحافظة إسطنبول، بيرام شينوجاك، المعروف بقربه من البيرق، بعد ساعات من إعلان الأخير استقالته.وكشفت استقالة البيرق المفاجئة عن تكهنات حول كواليس الاستقالة في ضوء صمت الإعلام الرسمي أمام مئات التقارير الصحفية داخل تركيا وخارجها، ووفقا للادعاءات التي نشرها موقع هبرلر التركي، فقد فصلت السلطات التركية رئيس حزب العدالة والتنمية بإسطنبول، بيرام شينوجاك، المعروف بقربه من بيرات البيرق.وزعم موقع هبرلر التركى أن شينوجاك قد تم فصله واستبداله بفضيل كيليش، دون إدلاء الحزب بأي بيان رسمي بشأن هذا الادعاء.فيما تشير المعلومات إلى اتجاه النظام الحكام برئاسة أردوغان لإجراء تغييرات جادة في مجلس الوزراء وداخل حزب العدالة والتنمية.