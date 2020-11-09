خريطة ارتفاع معدل الإصابات بكورونا في القاهرة (انفوجراف)

في الساعات القليلة الماضية، لم يشغل الرأي العام سوى أمر واحد فقط، وهو تصدر بعض المناطق في محافظات الجمهور لأعلى معدل إصابات بفيروس كورونا، فقد جاءت منطقة حلوان في المقدمة بعدد 1932 حالة من مجمل الإصابات في مصر.لذا تعرض "الدستور" في التقرير التالي، خريطة معدل الإصابات بفيروس كورونا في محافظة القاهرة، بداية من انتشار الأزمة حتى وقتنا هذا، مصحوبة بالرسوم البيانية.بعد تصدر منطقة حلوان معدل الإصابات، كانت أكثر المناطق التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، هي شرق مدينة نصر بـ 1872 حالة، والمطرية بـ 1662 حالة، والمرج بـ1416 حالة، والساحل بـ 1378 حالة، والبساتين بـ 1331 حالة، والقاهرة الجديدة بـ1193 حالة.بينما شهدت بعض المناطق الأخرى ارتفعًا متوسط من حيث معدل الإصابات، كان من بينهم الشرابية بـ 1159 حالة، وعين شمس بـ 1145، وحدائق القبة بـ1107 حالة، والزاوية بـ 1070 حالة، والسلام الأول بـ986 حالة، ومنشية ناصر بـ 944 حالة، ودار السلام بـ 916 حالة.أما المناطق التي جاءت في قائمة الأقل إصابة بالفيروس، كانت الوايلي بـ 784 حالة، والسيدة زينب بـ 723 حالة، ووسط بـ 677 حالة، والزيتون بـ668 حالة، وروض الفرج بـ 666 حالة، والمعصرة بـ 626 حالة، والمقطم بـ 605 حالة، ومصر القديمة بـ 564 حالة، ومصر الجديدة بـ 559 حالة، والنزهة بـ517 حالة.