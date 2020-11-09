التشيك تسجل أدنى إصابات يومية بكورونا منذ 4 أسابيع

أظهرت بيانات وزارة الصحة في جمهورية التشيك، اليوم الاثنين، 3608 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، أمس الثامن من نوفمبر، وهي أدنى حصيلة يومية في البلاد في أربعة أسابيع.ويقل عدد الحالات الجديدة بنحو 3000 عما تم تسجيله في الأسبوع السابق، وبذلك يصل الإجمالي إلى 414828 إصابة في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 10.7 مليون شخص، والتي شهدت واحدة من أعلى معدلات الإصابة في أوروبا في الأسابيع القليلة الماضية.كما سجلت الوزارة 177 وفاة جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات جراء الفيروس 4858.