قرقاش يدعو تركيا وإيران لاحترام سيادة الدول العربية

قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، اليوم الإثنين، إن بلاده تدعم جهود الأمم المتحدة في ليبيا وترحب باتفاق وقف النار وانطلاق الحوار السياسي في تونس اليوم.وأشار قرقاش في تصريحات نقلتها "العربية" في خبر عاجل، قبل دقائق، إلى أن تركيا عززت دور الجماعات والميليشيات المتطرفة في ليبيا، مشددا على ضرورة احترام تركيا لسيادة الدول العربية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.ولفت إلى أن تركيا أصبحت في المنطقة متوائمة مع إيران التي لاتزال أسلحتها تتدفق إلى اليمن وتدعم المليشيات.وينطلق صباح اليوم الإثنين اجتماعات منتدى الحوار السياسي الليبي- الليبي، الذي ترعاه الأمم المتحدة، في العاصمة التونسية، بمشاركة 75 ليبيا يمثلون الأطياف الليبية وتنوعها.وتسعى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لإنجاح منتدى الحوار السياسي بانتخاب سلطة تنفيذية جديدة في البلاد تتولى إدارة البلاد لفترة انتقالية يتم خلالها الترتيب لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في البلاد.