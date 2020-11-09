دراسة: شاى«أياهواسكا» يحفز تكوين خلايا عصبية جديدة

أشارت دراسة حديثة أجريت فى جامعة «كومبلوتنسي» في مدريد إلى أن أحد المكونات الطبيعية الرئيسية لشاي «أياهواسكا»، وهو ثنائي ميثيل تريبتامين (DMT)، يعزز تكوين الخلايا العصبية.وقال خوسيه أنجيل موراليس، الباحث في قسم البيولوجيا الخلوية: «تشير هذه القدرة على تعديل مرونة الدماغ إلى أن لديها إمكانات علاجية كبيرة لمجموعة واسعة من الاضطرابات النفسية والعصبية، بما في ذلك الأمراض العصبية التنكسية».وأشارت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Translational Psychiatry، إلى أن هذه هي نتائج أربع سنوات من التجارب المختبرية والحيوية على الفئران.وذكرت أنه يتم إنتاج مادة Ayahuasca عن طريق خلط نباتين من الأمازون نبات آياهواسكا (Banisteriopsis caapi) وشجيرة chacruna (Psychotria viridis)، ويرتبط ثنائي ميثيل تريبتامين ( DMT ) الموجود في شاي ayahuasca الخاص بشعوب الأمازون بمستقبلات الدماغ من النوع (2A )؛ ما يعزز تأثيره.