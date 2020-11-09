مجهولون يطلقون النار على برج مراقبة للجيش العراقى

أفاد شهود عيان ومصادر أمنية مساء الأحد بأن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على أحد أبراج المراقبة لقوات الجيش العراقي في إحدى قرى منطقة الرضوانية جنوب غربي بغداد.وقالت المصادرلوسائل إعلام محلية: "مسلحون مجهولون أطلقوا النار على أحد أبراج المراقبة التابعة للجيش العراقي في إحدى قرى منطقة الرضوانية وجرى تبادل لإطلاق النار بين المهاجمين وقوات الجيش العراقي وأنباء عن وقوع إصابات".يشار إلى أن موقع الجيش وقوات الأمن ومدنيين يتعرضون لهجمات من جانب خلال تنظيم داعش رغم إعلان الحكومة العراقية في نهاية عام 2017 القضاء عسكريا على التنظيم.