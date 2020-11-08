«عمليات تنسيقية الأحزاب»: رصدنا تعاون قوات تأمين الانتخابات والمواطنين

قال محمد عبدالعزيز مدير غرفة العمليات المركزية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنها رصدت مخالفات لخرق الصمت الانتخابي، مناشدة جميع المرشحين بالالتزام بقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات في الاستحاقات المقبلة.وأضاف «عبدالعزيز» خلال المؤتمر الختامي لـ«التنسيقية»: «الجميع التزم بالإجراءات الوقائية داخل اللجان الانتخابية، ورصدنا التعاون الكبير بين قوات الشرطة والجيش والمواطنين».