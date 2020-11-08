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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وفاة مدير حميات بسيون الأسبق بكورونا

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 05:06 م
حميات بسيون
حميات بسيون
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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توفى الدكتور عصام سليمان أبوحمر، مدير مستشفى حميات بسيون الأسبق، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وجرى تغسيل الجثمان وتكفينه ودفنه طبقا للإجراءات الاحترازية بمعرفة الطب الوقائي بمقابر الأسرة بقرية أبو حمر.

وكان الدكتور عصام سليمان أبوحمر، مدير مستشفى حميات بسيون الأسبق، أصيب منذ عدة أيام بفيروس كورونا المستجد وجرى عزلة داخل أحد أقسام العزل بالغربية، وتدهورت حالته الصحية وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي داخل العناية المركزة إلى أن وافته المنية اليوم.

ونعت مديرية الصحة بالغربية الفقيد، داعية أن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

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