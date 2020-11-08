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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

حمو بيكا يستعطف هاني شاكر: «يرضيك اتحبس وما أشوف ابني»

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 12:41 م
جريدة الدستور
محمد قدري
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نشر مؤدي المهرجانات حمو بيكا فيديو جدد عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، وجه للفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية كلمة استعطاف بعد الهجوم عليه هو وعمر كمال عقب حضور حفل زفاف أحمد خالد صالح هنادي مهنا.

وقال حمو بيكا، "انا شاب لسة متجوز من شهر و10 أيام ولي ابن لسه ما شوفتوش يرضيك ما أشوفش إبني اللي منتظره من الدنيا"، وذلك على خلفية قرار حبسه بتهمة سب هاني شاكر والاعتداء على نقابة الموسيقيين.

وكانت نقابة المهن الموسيقية بيانًا صحفيًا، استنكرت فيه استعانة الموسيقار هاني مهنى بمؤدي المهرجانات حمو بيكا، في فرح نجلته الفنانة هنادي مهني على الفنان أحمد خالد صالح.

وشددت النقابة في بيانها على أن "بيكا" صدر ضده حكم قضائي بحبسه لتجاوزه في حق مجلس نقابة المهن الموسيقية وأعضائها، مشيرة إلى أن المايسترو هاني مهني رجل نقابي وشغل منصب عضوية المجلس في فترة سابقة، كما شغل منصب رئيس اتحاد النقابات الفنية، ويعلم اللوائح والقوانين المنظمة للأمور الفنية في مصر.شاهد من هنا

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