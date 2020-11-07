أول تعليق لزوجة بايدن بعد فوزه برئاسة أمريكا

هنأت جيل بايدن زوجة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، لفوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية، مؤكدة أنه سيكون رئيسًا لجميع العائلات الأمريكية.ونشرت «جيل» تهنئة عبر حسابها على موقع «تويتر» مرفقة إياها بصورة مع زوجها الرئيس السادس والأربعين.وقال جو بايدن الفائز بالانتخابات الرئاسية في وقت سابق: إنه حان الوقت للم الشمل بين صفوف الشعب الأمريكي وإزالة الخلافات التي خلفتها الحملة الانتخابية وتوحيد الصفوف كبلد واحد.وأضاف بايدن أن عددًا قياسيًا من الأمريكيين صوت في الانتخابات رغم العراقيل غير المسبوقة.وأعلنت وسائل إعلام أمريكية فوز بادين برئاسة البلاد بـ290 صوتًا مجمعًا، وقال المرشح الديمقراطي إنه سيكون رئيسًا لكل الأمريكيين.