فعاليات الاحتفال بعرض فيلم «مسار العائلة المقدسة في مصر» بحضور البابا تواضروس (فيديو)

بدأت فعاليات حفل عرض الفيلم الوثائقي «مسار العائلة المقدسة في مصر»، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمسرح الأنبا رويس، بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية.الجدير بالذكر أنه قام بـ إعداد الحفل راهبات دير الشهيد العظيم مارجرجس بمصر القديمة.ومن المقرر ان يتم إصدار كتاب عن نفس الموضوع، وكلاهما الفيلم والكتاب من إنتاج دير الشهيد مارجرجس للراهبات بمصر القديمة، يوم السبت 7 نوفمبر المقبل بمسرح الأنبا رويس، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.وقد تمت ترجمة الكتاب إلى ست لغات هي الإنجليزية والإيطالية والفرنسية والروسية والالمانية والإسبانية، كما تم عمل دوبلاج للفيلم باللغات ذاتها.ويشهد عرض الفيلم خلال الاحتفالية التي ستقام بمسرح الأنبا رويس بجانب قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لفيف من رجال الدولة وسفراء عدد من الدول ذات الصلة وأحبار الكنيسة وكهنة جميع المناطق التي يشملها المسار.