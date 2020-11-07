7 إصابات جديدة بكورونا فى سنغافورة

أعلنت وزارة الصحة السنغافورية، السبت، عن تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"؛ ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 58 ألفًا و54 حالة.وأوضحت الوزارة، حسبما نقلت صحيفة "توداي أونلاين" السنغافورية، أن جميع الإصابات الجديدة حالات وافدة من الخارج، تم وضعهم قيد حجر صحي منزلي لدى وصولهم سنغافورة.وأشارت إلى أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة؛ ليظل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 28 حالة، بينما توفي 15 مصابًا لأسباب أخرى وتعافى 57 ألفًا و968 حالة.