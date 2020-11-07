المشدد ٧ لمتهم بحيازة مخدرات في الأميرية

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مجدي عبدالباري وعضوية المستشارين مصطفي البدويني ومحمد عبدالحكيم رضوان والأمير أبوكريشة وأمانة سر رجب شعبان ومحمد علاء بالسجن المشدد ٧ سنوات وغرامة ١٠٠ ألف جنيه لمتهم لاتجاره بالمواد المخدرة بمنطقة الأميرية.كشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن المتهم «ح.خ» بالاتجار بالمواد المخدرة حشيش وتم ضبطه وبتفتيشه عثر معه على مبلغ نقدي وهاتفين جوالين وسلاح أبيض «كتر»، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ النقدي حصيلته والهاتفين للاتصال بعملائه والسلاح لتجزئة المواد المخدرة والسيارة لتسهيل تجارته.