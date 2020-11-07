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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بالصور.. جدول الأسبوع الرابع في قناة مدرستنا 2020

السبت 07/نوفمبر/2020 - 06:05 م
قناة مدرستنا
قناة مدرستنا
نورهان عبدالرحمن
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جداول الأسبوع الرابع لعرض الحصص التعليمية للمواد الأساسية (المواد داخل المجموع)، من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادي على القناة التعليمية في قناة مدرستنا في الفترة من يوم الأحد ٨ نوفمبر حتى السبت ١٤ نوفمبر ٢٠٢٠.

تردد قناة مدرستنا

وتبث قناة مدرستنا برامجها عبر تردد: ١٢٣٠٣ أفقي معدل الترميز: ٢٧٥٠٠ معامل تصحيح الخطأ: ٥٦؛ متمنيه التوفيق والنجاح لجميع أبنائنا الطلاب خلال العام الدراسي 20202021.
جدير بالذكر إلي أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ أضافت الحصص على قناة مدرستنا لمواد "للعلوم والرياضيات باللغات الاجنبية"رغم قيود الجهد والتكلفة والزمن.
وأضافت الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ أنه سيتم إطلاق قناة جديدة يوم ١٥ نوفمبر المقبل؛ لتغطية حصص الصفوف من "الاول الابتدائي الى الثالث الابتدائي".
وأشارت، إلى أن هذه المجموعة من الطلاب تحضر في المدرسة معظم أيام الاسبوع وبالتالي القنوات تمثل "خدمة مساعدة لهم وليست أساسية" كما هو الحال في الصفوف من ٤ إلى ٩.

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بالصور.. جدول الأسبوع الرابع في قناة مدرستنا 2020
بالصور.. جدول الأسبوع الرابع في قناة مدرستنا 2020
بالصور.. جدول الأسبوع الرابع في قناة مدرستنا 2020
بالصور.. جدول الأسبوع الرابع في قناة مدرستنا 2020
بالصور.. جدول الأسبوع الرابع في قناة مدرستنا 2020
بالصور.. جدول الأسبوع الرابع في قناة مدرستنا 2020
بالصور.. جدول الأسبوع الرابع في قناة مدرستنا 2020
بالصور.. جدول الأسبوع الرابع في قناة مدرستنا 2020
بالصور.. جدول الأسبوع الرابع في قناة مدرستنا 2020
بالصور.. جدول الأسبوع الرابع في قناة مدرستنا 2020
بالصور.. جدول الأسبوع الرابع في قناة مدرستنا 2020
بالصور.. جدول الأسبوع الرابع في قناة مدرستنا 2020

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