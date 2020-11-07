بالصور.. جدول الأسبوع الرابع في قناة مدرستنا 2020

تردد قناة مدرستنا





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وتبث قناة مدرستنا برامجها عبر تردد: ١٢٣٠٣ أفقي معدل الترميز: ٢٧٥٠٠ معامل تصحيح الخطأ: ٥٦؛ متمنيه التوفيق والنجاح لجميع أبنائنا الطلاب خلال العام الدراسي 20202021.جدير بالذكر إلي أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ أضافت الحصص على قناة مدرستنا لمواد "للعلوم والرياضيات باللغات الاجنبية"رغم قيود الجهد والتكلفة والزمن.وأضافت الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ أنه سيتم إطلاق قناة جديدة يوم ١٥ نوفمبر المقبل؛ لتغطية حصص الصفوف من "الاول الابتدائي الى الثالث الابتدائي".وأشارت، إلى أن هذه المجموعة من الطلاب تحضر في المدرسة معظم أيام الاسبوع وبالتالي القنوات تمثل "خدمة مساعدة لهم وليست أساسية" كما هو الحال في الصفوف من ٤ إلى ٩.