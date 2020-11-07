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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يواصل جمع التبرعات للطعن فى نتائج التصويت على الانتخابات الأمريكية

السبت 07/نوفمبر/2020 - 05:43 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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واصلت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إرسال عشرات الرسائل بالبريد الإلكتروني لأنصاره، للمطالبة بتبرعات مالية لصندوق دفاع قانوني للطعن في نتائج التصويت، متهمة الديمقراطيين
المعارضين بالسعي لسرقة الانتخابات.

وحسبما أفادت وكالة أنباء فرانس برس، يحاكي أسلوب الخطابة في رسائل البريد الإلكتروني، التي يتم إرسالها طوال اليوم بالليل والنهار، وتشبه تلك التي ترسلها الحملة منذ شهور، تغريدات ترامب التي لا أساس لها من الصحة.

وقالت إحدى رسائل البريد الإلكتروني: «يحاول الديمقراطيون سرقة هذه الانتخابات، ولا يمكن تصديق الأخبار الزائفة بشأنها إنه جنون».

وقالت رسالة أخرى: « نزاهة انتخاباتنا معرضة للخطر، ولكي ننجح نحتاج إلى كل وطني.. نحن بحاجة إليك».

ومع ذلك، فإن رسائل البريد الإلكتروني التي ترسلها الحملة توضح أن جزءا كبيرًا من الأموال التي يتم جمعها يمكن أن تستغل لسداد ديون الحملة وفي النصف الأول من أكتوبر، جمع بايدن 130 مليون دولار، بينما جمع ترامب 43 مليونًا فقط.

والآن، يبدو أن الجمهوريين يجمعون الأموال للمساعدة في دفع أتعاب المحامين الذين يكافحون من أجل إيجاد سبب للطعن في الانتخابات في المحاكم، بينما يستعدون أيضا لسداد الديون.

كما يطلب بايدن المال، وإن كان ليس بنفس القدر من الإلحاح، ويتم تخصيص جزء كبير من الأموال التي يتم جمعها للحزب الديمقراطي، ولكن لا يوجد ذكر مباشر للديون في الإقرارات القانونية الإلزامية.

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