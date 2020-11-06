الأمم المتحدة تحتاج 655 مليون دولار لتجنب جائحة حصبة وشلل أطفال

قالت منظمتان تابعتان للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن التعطل البالغ الذي تشهده حملات التطعيم ضد الحصبة وشلل الأطفال وغيرهما بسبب جائحة كورونا يعرض ملايين الأطفال لخطر الإصابة بأمراض فتاكة شديدة الخطورة.ووجه صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومنظمة الصحة العالمية نداء عاجلًا لتقديم تمويل لتجنب حدوث جائحة أمراض معدية، وقالا إن الأمر يتطلب توفير 655 مليون دولار لسد "فجوات خطيرة في المناعة" بالبلدان الفقيرة ومتوسطة الدخل.وقالت هنريتا فور، المديرة التنفيذية لـ"يونيسف" في بيان: "لا ينبغي أن ندع مكافحة مرض واحد مميت تفقدنا نقاطًا على طريق مكافحة أمراض أخرى".وأضافت أن المبلغ المطلوب عبارة عن 400 مليون دولار لمكافحة شلل الأطفال و255 مليونًا لمكافحة الحصبة.والحصبة أحد أكثر الأمراض المعدية المعروفة فى العالم، وقد عادت للانتشار فى الأعوام الماضية وتتفشى حاليًا في كل مناطق العالم.