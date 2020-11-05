حملة ترامب تتقدم بشكاوى بشأن عمليات الفرز في بنسلفانيا

تقدمت الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب، الخميس، بشكاوى بسبب عمليات الفرز في ولاية بنسلفانيا، وذلك بعد اتهام ترامب أمس بوجود تعمد لإخفاء حوالي نصف مليون صوت من نتيجة الولاية.وقال ترامب، في وقت سابق، إنه حقق انتصارًا قانونيًا كبيرًا في ولاية بنسلفانيا، وذلك في تغريدة له عبر حسابه على تويتر.ودعا دونالد ترامب، في وقت سابق، إلى ضرورة وقف فرز أصوات بطاقات الاقتراع عبر البريد، خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية أمام منافسه من الحزب الديمقراطي جو بايدن.وقالت حملة ترامب إنها ستسعى إلى إعادة فرز الأصوات في ولاية ويسكونسن، ثم أعلنت عن أنها اتخذت إجراءات قانونية لوقف فرز الأصوات في ميشيجان، ضمن سلسلة تحركات قضائية تضمنت الطعن على تمديد المواعيد النهائية للاقتراع في ولاية بنسلفانيا والمطالبة بفصل بطاقات اقتراع الناخبين المتأخرين في ولاية جورجيا.