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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

«قبيصي»: الاستعانة بمعلمي الإنجليزي بالثانوي لسد عجز بالابتدائي

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 05:19 م
الدكتور خالد خلف
الدكتور خالد خلف
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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قال الدكتور خالد خلف قبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، إن المدارس التي تعاني من عدم وجود معلمين للغة الإنجليزية أغلبها في المرحلة الإبتدائية، مشيرًا  أنه سيتم سد العجز عن طريق وضع حلول منها الاستعانة بمعلمي اللغة الإنجليزية بالمرحلة الثانوية، لسد العجز بالمرحلة الابتدائية إلى جانب متابعة تنفيذ النشرات الصادرة، هذا العام من خلال الإدارات التعليمية والمطالبة بسرعة التنفيذ لعدم تعطيل الدراسة نهائيا في أي مدرسة علي مستوى المحافظة.

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية في تصريح لـ" الدستور"، على ضرورة الاهتمام بالأنشطة في تدريس اللغة الإنجليزية باعتبار أنها عملية مكملة للمادة العلمية، المقدمة إلى الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة، مشيرًا إلى أنه لابد من التركيز علي الجوانب الخاصة بتطوير المادة ورفع كفاءة وجودة التعليم بشكل عام واللغة الانجليزية بشكل خاص، وذلك من خلال تقديم الحلول للمشكلات والمقترحات.
الدكتور خالد خلف
الدكتور خالد خلف
الدكتور خالد خلف
الدكتور خالد خلف

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