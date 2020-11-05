كابول ترحب بإعلان الاتحاد الأوروبي وباكستان بشأن مفاوضات السلام الأفغانية

رحبت أفغانستان بالإعلان المشترك الصادر عن الاتحاد الأوروبي وباكستان بشأن مفاوضات المصالحة الأفغانية.وذكرت وزارة الخارجية الأفغانية- في بيان اليوم الخميس- أن البيان المشترك جاء به أن الاتحاد الأوروبي وإسلام آباد يبديان تأييدهما القوي لعملية مصالحة تقودها وتملكها أفغانستان.كما ثمن بيان الخارجية الأفغانية- كما أوردته وكالة أنباء خاما برس الأفغانية- تجديد تأكيد الاتحاد الأوروبي وباكستان التزامهما إزاء محادثات سلام ناجحة في أفغانستان، وأكد أن دعوات حلفاء أفغانستان الدوليين لخفض أعمال العنف ووقف إطلاق النار بشكل فوري من شأنه تعزيز فرص إنجاح المحادثات.وأضاف البيان: "اعترافًا بتأثير محادثات السلام إقليميًا لاسيما فيما يتعلق بمكافحة التطرف العنيف والهجرة غير الشرعية والاتجار بالمخدرات والبشر، فإنه من الأهمية تعزيز التوافق في الآراء على الصعيدين الإقليمي والعالمي من أجل إنجاح محادثات السلام".