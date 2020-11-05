فنلندا تسجل ارتفاعا في حالات الإصابة بكورونا

قالت السلطات الصحية في فنلندا إنه تم تسجيل زيادة طفيفة في أعداد حالات الاصابة بفيروس كورونا بعد فترة "استقرار نسبي".ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة الشئون الاجتماعية والصحة القول، اليوم الخميس، إن فنلندا سجلت 1428 حالة إصابة جديدة خلال أسبوع حتى الأول من نوفمبر الجاري، مقارنة بـ1230 حالة جديدة خلال الأسبوع الذي سبقه.وقالت ليزا ماريو فويبيو بولكي، المسئولة بالوزارة: "الوضع، على الرغم من أنه كان مستقرا خلال الأسابيع الأخيرة، فإنه متفجر".وأشارت الوزارة إلى أن معظم حالات العدوى محلية، موضحة أن تدهور الوضع في بقية أنحاء أوروبا يمثل عامل خطورة.وقد سجلت فنلندا أقل من 17 ألف حالة إصابة بالفيروس، بالإضافة إلى 361 حالة وفاة منذ فصل الربيع.