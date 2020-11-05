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عالم

الصين تبحث مع إيطاليا تعزيز التعاون بين البلدين

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 09:19 ص
شي جين بينج
شي جين بينج
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أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، أهمية الحفاظ على التبادلات مع إيطاليا على جميع المستويات، وتعزيز التعاون وتبادل المنفعة في مختلف المجالات، وتعميق التبادلات والحوار بين الحضارات، والحفاظ بشكل مشترك على التنمية الصحية للعلاقات الصينية - الأوروبية.

وقال بينج - خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، اليوم الخميس، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين - إن الجانبين أقاما شراكة استراتيجية شاملة أفادت الشعبين، مشيرا إلى أهمية التطلع إلى المستقبل والبناء على الماضي للدفع من أجل تنمية أكبر للعلاقات الصينية - الإيطالية في العصر الجديد.

وأعرب بينج عن ترحيب الصين بالمشاركة النشطة من جانب مختلف الدول، بما في ذلك إيطاليا، في التنمية والبناء في الخطة الخمسية الصينية الـ14(2021-2025) للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف طويلة المدى حتى عام 2035، من أجل المنفعة المتبادلة والنتائج المربحة للجميع.

وأكد بينج، أن الصين تدعم إيطاليا لرئاسة مجموعة العشرين العام المقبل، وترغب في العمل مع روما لتعزيز الدور المهم للمجموعة في تحسين الحوكمة العالمية وتعزيز التعافي الاقتصادي العالمي.

من جانبه، أعرب الرئيس الإيطالي "سيرجيو ماتاريلا" عن استعداد بلاده لتعميق الصداقة وتوسيع التعاون وتعزيز التبادلات الثقافية والشعبية مع الصين بروح الشراكة الاستراتيجية الشاملة، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تستضيف الدولتان دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية على التوالي، داعيا إلى الدعم المتبادل بين الجانبين.

ودعا ماتاريلا إلى الالتزام بالتعددية وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات العالمية مثل "كوفيد-19" وتغير المناخ، لافتا إلى أن إيطاليا مستعدة للعمل مع الصين لدعم عمل منظمة الصحة العالمية، وتعزيز التنسيق في إطار مجموعة العشرين والآليات الأخرى، وتحسين الحوكمة العالمية، وتقديم المساهمات الواجبة للسلام والتنمية العالميين باعتبارهما حضارتين قديمتين.

واعتبر ماتاريلا أن التنمية في الصين ستوفر فرصا هائلة للتعاون بين أوروبا والصين، وأن إيطاليا مستعدة لتقديم الدعم والمشاركة بنشاط في تنمية العلاقات بين أوروبا والصين.

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