باكستان والبوسنة توقعان اتفاقيتين للتعاون وعودة المهاجرين غير الشرعيين

وقعت باكستان على اتفاقيتين مع البوسنة والهرسك لتعزيز التعاون العلمي وعودة المهاجرين غير الشرعيين.وقالت وكالة "واس" إن مراسم التوقيع على الاتفاقيتين في إسلام آباد تمت بحضور رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان ورئيس مجلس الرئاسة في البوسنة والهرسك شفيق جعفروفيتش الذي يزور باكستان حاليًا.وبموجب الاتفاقية الأولى الخاصة بعودة المهاجرين غير الشرعيين، فسيتم إعادة عدد كبير من المهاجرين الباكستانيين المقيمين في البوسنة والهرسك بصفة غير شرعية.فيما تختص الاتفاقية الثانية بعمل البلدين على تعزيز التعاون الثنائي في المجال العلمي، وهو ما أكده رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، بقوله: "إن زيارة جعفروفيتش الحالية إلى باكستان ستسهم في تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات".