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مصر

مصادر بـ«التعليم»: قرار تخفيض مصروفات المدارس الخاصة لم يصل المديريات التعليمية

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 07:00 ص
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
ريم محمود
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كشف بعض مديري المديريات التعليمية، أن القرار الخاص بالمصروفات الدراسية للمدارس الخاصة لم يصل المديريات التعليمية حتى الآن، وأضافوا في تصريحات خاصة لـ«الدستور»: «لم يصل إلينا أي قرار من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حتى الآن خاص بالمصروفات الدراسية للمدارس الخاصة».

وكشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم، أن القرار سوف يصل المديريات والإدارات التعليمية وإدارات التعليم الخاص خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء في ظل وجود جائحة كورونا، وأنه استثناء وليس دائم.

وفي وقت سابق، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا بشأن مصروفات المدارس الخاصة، حيث نص القرار على أنه: «إن ما تمر به البلاد حاليًا من جائحة كورونا، والذي أدى إلى التأثير بالسلب على اقتصاد الدولة بكافة مجالاتها، بل وفقد العديد من أولياء الأمور لوظائفهم أو مصادر دخلهم، خاصة العاملين بالقطاع الخاص من أولياء الأمور، وعليه فإن أي زيادة في مصروفات التعليم الخاص والنشاط تمثل عبء إضافي على أولياء الأمور».

واستكمل القرار: «لذلك تقترح الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري إما بتخفيض المصروفات، أو وضع آليات واستمرار تحصيل مصروفات التعليم والنشاط عام 20192020 خلال العام الدراسي 20202021».

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