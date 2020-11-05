سعر اليورو اليوم الخميس 5-11-2020 فى البنوك المصرية
الخميس 05/نوفمبر/2020 - 07:37 ص
ياسمين محمودطباعة
يرصد موقع "الدستور" سعر اليورو، اليوم الخميس 5-11-2020، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:
ووفقًا للسوق المحلي نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
محليًا، استقر سعر اليورو اليوم في بنك بلوم والمصرف العربي الدولي، مقابل تراجع سعر اليورو أمام الجنيه في معظم البنوك الحلية الأجنبية.
أما في البنك الأهلي اليوناني فسجل للشراء 18.91 جنيه وللبيع 18.34، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 18.17 جنيه وللبيع 18.54، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 18.18 جنيه وللبيع 18.55، وفي بنك عودة سجل للشراء 18.18 جنيه وللبيع 18.55، اما في بنك التنمية الصناعية فسجل للشراء 18.18 جنيه وللبيع 18.55.
وفي المقابل استقر سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي ليسجل للشراء 18.21 جنيه وللبيع 18.45، أما في بنك بلوم فبلغ سعر اليورو أمام الجنيه للشراء 18.23 جنيه وللبيع 18.44.
ووفقًا للسوق المحلي نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
محليًا، استقر سعر اليورو اليوم في بنك بلوم والمصرف العربي الدولي، مقابل تراجع سعر اليورو أمام الجنيه في معظم البنوك الحلية الأجنبية.
سعر اليورو فى البنوك اليوم الخميس 5-11-2020تراجع سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس ليسجل للشراء 18.51 جنيه وللبيع 18.37، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 18.22 جنيه وللبيع 18.44، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 18.21 جنيه وللبيع 18.37، وفي البنك المركزي المصري انخفض سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.22 جنيه وللبيع 18.38، أما في بنك كريدي أجريكول فسجل للشراء 18.21 جنيه وللبيع 18.37، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 18.20 جنيه وللبيع 18.37.
أسعار اليوروفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 18.21 جنيه وللبيع 18.37، كما تراجع سعر اليورو إمام الجنيه في المصرف المتحد ليسجل للشراء 18.21 جنيه وللبيع 18.37، وفقي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 18.21 جنيه وللبيع 18.37، وفي بنك أتش أس بي سي سجل للشراء 18.19 جنيه وللبيع 18.56، وفي بنك مصر سجل للشراء 18.20 جنيه وللبيع 18.35، أما في البنك الأهلي المصري انخفض سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء 18.20 جنيه وللبيع 18.35، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 18.20 جنيه وللبيع 18.35.
أما في البنك الأهلي اليوناني فسجل للشراء 18.91 جنيه وللبيع 18.34، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 18.17 جنيه وللبيع 18.54، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 18.18 جنيه وللبيع 18.55، وفي بنك عودة سجل للشراء 18.18 جنيه وللبيع 18.55، اما في بنك التنمية الصناعية فسجل للشراء 18.18 جنيه وللبيع 18.55.
وفي المقابل استقر سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي ليسجل للشراء 18.21 جنيه وللبيع 18.45، أما في بنك بلوم فبلغ سعر اليورو أمام الجنيه للشراء 18.23 جنيه وللبيع 18.44.