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سياسي

المنظمة العربية تدين الاعتداء الإرهابي في فيينا

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 10:26 م
الاعتداء الإرهابي
الاعتداء الإرهابي في فيينا
محمد الشريف
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أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن إدانتها للاعتداء الإرهابي على مواقع في قلب العاصمة النمساوية فيينا مساء أول من أمس الاثنين، والذي أدى إلى مقتل 4 أبرياء وأحد الإرهابيين.

وتأتي هذه الحادثة ضمن التصعيد المتتالي في مستويات التطرف في العواصم الأوروبية بعد سلسلة الأحداث المؤسفة في فرنسا في سياق موجة جديدة من ازدراء الأديان والمقدسات.

وأكدت المنظمة إدانتها للإرهاب بكافة أسبابه ودوافعه، مجددة تأكيدها أن الإرهاب لا دين له، وعلى أحقية السلطات في ملاحقة الإرهابيين وضمان محاسبتهم ومنع إفلاتهم من العقاب، من دون أن ينسحب ذلك على الأبرياء ممن يشاركونهم نفس العقيدة والذين لم يرتكبوا خرقا للقانون.

وجددت المنظمة التأكيد على أهمية بلورة موقف عالمي يناهض جرائم ازدراء الأديان والمعتقدات والرموز الدينية المقدسة، وأهمية إدراج قاعدة قانونية واضحة وملزمة من أجل مكافحة وتجريم جرائم ازدراء الأديان والمعاقبة عليها، لأن من شأن ذلك أن يقوض أسانيد الإرهاب وداعميه.

وطالبت المنظمة المجتمع الدولي بالتحرك بجدية والتعاون بشكل مخلص من أجل مكافحة الإرهاب ومعالجة التحديات الرئيسية التي تعيق نجاح هذه الجهود، وخاصة تجفيف منابع دعم الإرهاب ومنع تبرير الإرهاب وتستره خلف سواتر سياسية.

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