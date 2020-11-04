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القبلة

«الأوقاف»: إنهاء خدمة مؤذن ومقيم شعائر وعاملين تنفيذًا لأحكام قضائية

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 04:27 م
محمد مختار جمعة
محمد مختار جمعة
أ.ش.أ
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اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، قرار إنهاء خدمة مقيم شعائر بمديرية سوهاج ومؤذن بالقليوبية وعاملين بمديرية الشرقية والفيوم، تنفيذًا للأحكام القضائية.

وقالت وزارة الأوقاف، في بيان اليوم، إن القرار الذي اعتمده الوزير جاء بناء على المذكرة التي أنهت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف خدمة كل من: عمر حامد تمام عطي ، مقيم شعائر بمديرية أوقاف سوهاج، وأحمد محمد جمعة سالم، مؤذن بمديرية أوقاف القليوبية، ومحمد محمد عبد السميع، عامل بمديرية أوقاف الشرقية، ومحمد عبدالله حسين الجبالي، عامل بمديرية أوقاف الفيوم، وذلك طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، وذلك بناء على الأحكام القضائية الصادرة بشأنهم.

وأكدت وزارة الأوقاف أنه من تاريخه أصبح المذكورون لا علاقة لهم بالوزارة، كما تحذر الوزارة من أنها ستتخذ إجراءات حاسمة تجاه كل من يثبت انضمامه إلى جماعة محظورة أو تبنيه فكرًا متطرفًا أو قيامه بأعمال تحريضية أو تخريبية، ولو عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

كما قرر وزير الأوقاف إلغاء تصريح الخطابة للمدعو عبدالوهاب مصطفى مصطفى خضر، ومنعه من صعود المنبر، وذلك لما نسب إليه من تصرفات لا تتسق والسماح له بصعود المنبر أو أداء الدروس الدينية، وأصبح لا علاقة له بالوزارة من تاريخه، وعلى مديرية أوقاف الشرقية سرعة التنفيذ.

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