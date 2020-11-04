مصرع تاجر مخدرات فى تبادل النيران مع الأمن بدمياط

لقى مجرم خطر يتاجر فى المخدرات مصرعه فى تبادل لإطلاق النيران مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية فى دمياط لاتجاره بالمخدرات ومطلوب فى عدة قضايا.توصلت التحريات اتجار مسجل خطر سابق اتهامه فى 6 قضايا «سرقة بالإكراه، مخدرات، سلاح نارى وبلطجة، ضرب شروع فى قتل وبلطجة»، المطلوب ضبطه وإحضاره فى جنايات قسم الكردى بلطجة، والمطلوب التنفيذ عليه فى 4 قضايا «بلطجة، شروع في قتل، سرقة بالإكراه، مخدرات »؛ بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازته لأسلحة نارية وذخائر واتخاذه من المنطقة الواقعة ما بين دائرتى مركز منية النصر وقسم الكردى مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.ونظرًا لاستهدافه وتضييق الخناق عليه قام بالهروب والاختباء بالحى الأول بدائرة قسم دمياط الجديدة بنطاق أمن دمياط.وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه من خلال إعداد بعض الأكمنة برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة قيادات ومفتشى القطاع وضباط إدارتى البحث الجنائى بأمنى الدقهلية ودمياط ولدى استشعاره بأحد الأكمنة بادر بإطلاق أعيرة نارية تجاهها.وعلى الفور أحكمت القوات التعامل معه بالمثل حتى تم إسكات مصدر النيران وتبين مقتله وعُثر بجوار جثته على مسدس "ماركة حلوان" و8 طلقات منها ثلاثةأظرف فارغة من ذات العيار.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.ياتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية باستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة خاصة مُتجرى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والهاربين من تنفيذ أحكام الجنايات وفى إطار خطة قطاع الأمن العام الهادفة لملاحقة تلك العناصر.