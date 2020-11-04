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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

انتخابات النواب.. 6 أحزاب تنافس 22 مستقلًا على مقعدين بشمال سيناء

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 03:31 م
انتخابات النواب
انتخابات النواب
أشرف لاشين
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تشهد الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، منافسة قوية بين عدد من الأحزاب والمستقلين في محافظة شمال سيناء والتي خصص لها مقعدان ومقسمة إلى دائرتين وهي: "أول العريش والحسنة".

وتتنافس في المحافظة 6 أحزاب سياسية، حيث دفع حزب مستقبل وطن بمرشحين على مستوى المحافظة، وحزب حماة الوطن بـ 3 مرشحين، ودفعت كلا من أحزاب "الحرية، والوفد، والتجمع، والعربي للعدل والمساواة" بمرشح واحد، فيما يخوض 22 مرشحًا من المستقلين تلك الانتخابات.

وتجرى انتخابات الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب في 13 محافظة هي: "القاهرة والمنوفية وكفر الشيخ والقليوبية والغربية والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط والشرقية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء"، ويتم إجراء الانتخابات للمصريين في الخارج أيام 4 و5 و6 نوفمبر 2020، وتجرى في الداخل يومى 7 و8 نوفمبر 2020، على أن يتم إعلان نتيجة الانتخابات بحد أقصى يوم 15 نوفمبر 2020.

فيما تُجرى جولة الإعادة لمحافظات المرحلة الثانية للمصريين في الخارج في أيام 5 و6 و7 ديسمبر 2020، وفى الداخل تتم يومي 7 و8 ديسمبر 2020، ويتم إعلان النتائج النهائية للانتخابات يوم 14 ديسمبر 2020.

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