بولتون: إعلان ترامب فوزه بالانتخابات قبل نهاية الفرز «عار»

هاجم جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، ترامب بسبب تصريحاته بشأن حسمه الانتخابات والفوز بها قبل إعلان نتائج الانتخابات.وقال بولتون خلال لقاء له على قناة "سكاي نيوز" البريطانية، إن تصريحات دونالد ترامب بأنه فاز في الانتخابات بينما لا تزال عمليات فرز الأصوات مستمرة، شيء غير مسئول.وأكد بولتون الذي كان مستشارًا لترامب وأقواله ترامب من منصبه منذ سنوات، إن إعلان ترامب الفوز في هذا التوقيت "وصمة عار".وكان الرئيس ترامب قد أعلن في وقت سابق فوزه بالانتخابات على منافسه جو بايدن محذرًا من عمليات تزوير من قبل الديمقراطيين وتعهد بالذهاب إلى المحكمة العليا للشكوى بخصوص هذا الأمر، إلا أنه لم يقدم أي دليل على مزاعم تزوير الاقتراع.وأضاف ترامب: "سنفوز بهذه الانتخابات وبقدر ما أشعر بالقلق فقد فزنا بها بالفعل".