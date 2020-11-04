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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

تحرير 4322 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 12:30 م
مخالفة مرورية
مخالفة مرورية
مريم جبل- عمرو المزيدي
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شنت الإدارة العامة للمرور، بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات موسعة استهدفت تحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها- خلال 24 ساعة- عن ضبط 4322 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1635 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 211 مخالفة السير بدون تراخيص، 6 دراجات نارية مخالفة، 35 مخالفة شروط الترخيص، 37 مخالفة موقف عشوائى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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