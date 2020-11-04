تحرير 4322 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة للمرور، بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات موسعة استهدفت تحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.أسفرت جهودها- خلال 24 ساعة- عن ضبط 4322 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1635 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 211 مخالفة السير بدون تراخيص، 6 دراجات نارية مخالفة، 35 مخالفة شروط الترخيص، 37 مخالفة موقف عشوائى.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.