ضبط 2548 سائقًا لعدم ارتداء الكمامات

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 2548 سائق نقل جماعي لعدم الالتزام بارتداء الكمامات.وجاء ذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا والمتضمن إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.