ترامب يواصل التقدم فى فلوريدا بعد فرز 90% من الأصوات

يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، تقدمه في ولاية فلوريدا التي تعتبر من الولايات المتأرجحة عن المرشح الديمقراطي جو بايدن بعد فرز 90% من الأصوات.بينما أعلنت 9 مراكز اقتراع في انتخابات الرئاسية الأمريكية غلق أبوابها، فجر الأربعاء، تحديدًا في فيرجينيا، وجورجيا، وساوث كارولينا، ومناطق من ولايتي نيوهامبشير وفلوريدا، وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الرئيس دونالد ترامب قد فاز بولاية إنديانا، وولاية كنتاكي، وفرجينيا الغربية، وساوث كارولينا، وتينيسي، وألاباما، وأوكلاهوما.فيما أشارت استطلاعات للرأي إلى أن جو بايدن قد فاز بولاية فيرمونت، وفرجينيا، ومسقط رأسه ديلاور، وماريلاند، وواشنطن العاصمة، وماساتشوستس، ونيوجرسي.