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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تأجيل إعلان نتائج الانتخابات في «كارولينا الشمالية» الأمريكية

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 09:57 م
الانتخابات الأمريكية
الانتخابات الأمريكية
أ ش أ
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ذكرت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن إعلان نتائج الانتخابات في ولاية "كارولينا الشمالية" سيتم تأجيله لمدة 45 دقيقة على الأقل، بعد تمديد مجلس الانتخابات للتصويت في أربعة مواقع كانت تواجه مشاكل في وقت مبكر اليوم.

وأوضحت القناة أن الهيئة المعنية بالانتخابات في الولاية الأمريكية صوتت لصالح تمديد التصويت في 4 دوائر بدأت في استقبال الناخبين في وقت متأخر اليوم.

ويعني هذا التمديدُ تأخيرَ إعلان النتائج على مستوى الولاية لمدة 45 دقيقة على الأقل الليلة بعد إغلاق جميع مراكز الاقتراع.

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