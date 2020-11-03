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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

محامي ترامب السابق يصوت لصالح «بايدن» في الانتخابات الأمريكية

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 08:54 م
ترامب
ترامب
آية حسني
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قال المحامي الشخصي السابق للرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب​، اليوم، إنه صوت لصالح المرشح الديمقراطي ​جو بايدن​ ونائبته ​كامالا هاريس​ في ​الانتخابات الرئاسية​، التي انطلقت عبر التصويت المباشر اليوم.


ونشر تصريحا على وسائل التواصل الإجتماعي، قال فيه «خمنوا ما فعلته اليوم»، ثم أضاف وسم «بايدن هاريس» في إشارة لتصويته لصالح المرشح الديمقراطي.

ومايك كوهين هو محام عمل لمصلحة ترامب منذ العام 2006 وحتى 2018، وبعدها بشهر بدأ تحقيق فيدرالي ضده أدى إلى سجنه بتهم "التهرب الضريبي والبيانات الكاذبة وانتهاكات تمويل ​الحملات الانتخابية​"، واصفا ترامب بـ"الغشاش والكذاب والمتنمر والفاسد والعنصري والمخادع والمعتدي ومهتم فقط باستغلال الرئاسة للحصول على فوائد مالية شخصية". فيما رد ترامب باعتبار كوهين مجرد "جرذ وكاذب".

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