أعلن وزير النقل العراقي ناصر حسين بندر الشبلي، اليوم الثلاثاء، تفعيل الترانزيت البري والجوي في العراق.وذكرت وزارة النقل -في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا)- أن وزير النقل عقد اجتماعا موسعا بهدف تفعيل عمليات النقل العابر (الترانزيت) في البلاد، ونتج عن الاجتماع تشكيل لجان عمل مشتركة لوضع الأسس والضوابط التي ستكون أساسا لعمل تلك اللجان التي ستقدم مطالعاتها النهائية الاسبوع المقبل.وقال الوزير العراقي: "انسجامًا مع التوجه الحكومي الذي التزم به رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي القاضي بتعظيم موارد الدولة، وحرصا على استثمار الموقع الجغرافي المهم للعراق الذي يعد حلقة وصل مهمة للكثير من البلدان، عزمت الوزارة على تفعيل عمليات النقل العابر (الترانزيت) الذي يمر عبر الأجواء العراقية، وكذلك البر العراقي الذي ينفتح على الكثير من الدول، لما تمثله هذه العمليات من مصدر مهم لتوفير الأموال وزيادة الإيرادات بما يخدم مصلحة المواطن العراقي".